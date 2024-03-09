В Латвии арестовали телевизионного мастера за подключение российских каналов
В Латвии арестовали телевизионного мастера, который помогал местным жителям настраивать российские каналы, заблокированные в стране, сообщает Delfi со ссылкой на местную полицию.
По информации полиции, 49-летний мужчина оказал услуги настройки российских телеканалов минимум 181 жителю Латвии.
Против него завели дело по статье 280 УК Латвии – о занятии предпринимательством, в отношении которого действует специальный запрет. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. Ответственность в виде штрафа в размере до €700 грозит и тем, кому он установил российские каналы.
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