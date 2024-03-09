В Латвии арестовали телевизионного мастера за подключение российских каналов

21:35, 09 марта 2024, ПАИ

В Латвии арестовали телевизионного мастера, который помогал местным жителям настраивать российские каналы, заблокированные в стране, сообщает Delfi со ссылкой на местную полицию.

По информации полиции, 49-летний мужчина оказал услуги настройки российских телеканалов минимум 181 жителю Латвии.

Против него завели дело по статье 280 УК Латвии – о занятии предпринимательством, в отношении которого действует специальный запрет. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. Ответственность в виде штрафа в размере до €700 грозит и тем, кому он установил российские каналы.