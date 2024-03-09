Посетители выставки «Россия» сыграли в настольную игру «Достопримечательности Псковской области»
Посетители стенда Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия» сыграли в настольную игру «Достопримечательности Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в туристко-информационном центре (ТИЦ) региона.
Игру придумали и создали сотрудники ТИЦ. Она представляет собой 50 карточек, на которых изображены 25 красочных достопримечательностей Псковской области.
За активное участие посетители стенда получили сертификат на проживание и посещение экскурсии в составе сборной группы от туроператора «Атмосфера Путешествий».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
09 марта 2024
Посетители выставки «Россия» сыграли в настольную игру «Достопримечательности Псковской области»