Посетители выставки «Россия» сыграли в настольную игру «Достопримечательности Псковской области»

22:09, 09 марта 2024, ПАИ

Посетители стенда Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия» сыграли в настольную игру «Достопримечательности Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в туристко-информационном центре (ТИЦ) региона.

Игру придумали и создали сотрудники ТИЦ. Она представляет собой 50 карточек, на которых изображены 25 красочных достопримечательностей Псковской области.

За активное участие посетители стенда получили сертификат на проживание и посещение экскурсии в составе сборной группы от туроператора «Атмосфера Путешествий».