Женщина похитила палатку из бани в Куньинском районе

12:28, 10 марта 2024, ПАИ

Жительница Куньинского района похитила туристическую палатку из бани. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление произошло в деревне Боталово. Один из местных жителей оставил в своей бане сушиться туристическую палатку, которую позже украл преступник. Владелец палатки сообщил в полицию, и преступник был найден. Им оказалась 49-летняя жительница Великолукского района. Похищенное изъято.

В настоящее время в отношении этой гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.