От классики до Масленицы: культурная неделя с «ПАИ Афиша»

13:14, 10 марта 2024, ПАИ

Если вы думаете, что после 8 марта активная культурная жизнь станет на паузу – вы ошибаетесь. Уверяем, на следующей неделе тоже есть что посмотреть. Во-первых, в Пскове на ближайший месяц поселится Фестиваль русской музыки, который откроет «Балетный гала-концерт. Кармен». Конечно, никак нельзя упустить возможности погукать весну и встретить Масленицу. Классика и рок, интерактивные программы и народные гуляния, выставки и долгожданные премьеры… О самых интересных событиях сегодня вновь расскажет «ПАИ Афиша».

«Балетный гала-концерт. Кармен»

Что: концерт «Санкт-Петербургский Балет»

Где: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 16 марта, 15:00 и 19:00

6+

Спешим порадовать любителей классической музыки: Псков в 50-й раз примет Фестиваль русской музыки, посвященный М.П. Мусоргскому и Н.А. Римскому-Корсакову. Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«С 16 по 24 марта мы представим вам, дорогие зрители, насыщенную программу, в которой будет место классическому звучанию симфонического оркестра и коллективам-экспериментаторам, опере и балету, театральным и выставочным программам», - информируют в филармонии.

Обзор событий фестиваля здесь

16 марта, 15:00 и 19:00 в Псковской областной филармоний откроет 50-й Фестиваль русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова «Санкт-Петербургский Балет» (художественный руководитель балета - Дмитрий Рудаченко) и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области (художественный руководитель и главный дирижер - Алексей Репников). В программе фрагменты из балетов «Шахерезада» Н.А. Римского-Корсакова, балета «Жар птица» И.Ф. Стравинского, Пляска персидок из оперы «Хованщина» и фрагменты из цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского, балет «Кармен-сюита» Ж. Бизе, Р.К. Щедрина.

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«Самовар – душа живая»

Что: Выставка

Где: Музей истории города Печоры, г. Печоры, ул. Международная, 6

Когда: до конца мая, с 10:00 до 18:00, понедельник - выходной.

6+

Музей истории города Печоры приглашает печерян и гостей города на выставку «Самовар – душа живая». «Самовар стал неотъемлемой частью истории нашего народа. Ни один из известных самоварящих сосудов не был наполнен таким колоритом и одухотворенностью, только в России у самовара был своеобразный культ. Ему отводили лучшее место в доме, он занимал почетное место на столе и олицетворял собой благополучие, семейный уют и достаток», – отметили в музее. Выставка будет работать до конца мая. Телефон для справок: +7(811) 482-30-77.

«…И вновь весна»

Что: выставка

Где: Дом офицеров, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

Когда: с 10:00 до 18:00, выходной в воскресенье.

Дом офицеров приглашает на выставку художника Александра Коростелёва "...и вновь Весна". «Художник Александр Коростелёв из племени живописцев размышляющих. Вовсе не желая публику эпатировать, он приглашает нас к общению спокойному, лучше – камерному, без восклицаний... Но тем интереснее делать открытия самого разного рода, глядя на холсты Коростелёва "Три возраста женщины", "Ожидание", "Ужин джентльмена" и даже "Купание зелёного дракона". И какими будут ваши открытия, зависит, как всегда, только от вас», - отмечают организаторы выставки.

«Космические приключения. Масленица»

Что: спектакль.

Где: Псковский театр кукол, г. Псков, ул. Конная, д. 3.

Когда: 14 марта в 12:00 и 14:00.

0+

14 марта в 12:00 и 14:00 Псковский театр кукол приглашает юных зрителей на спектакль «Космические приключения. Масленица». «Впереди веселый праздник - Масленица. Если вы все еще ломаете голову над тем, чем порадовать родных и друзей, то мы спешим вас пригласить на спектакль «Космические приключения. Масленица». Будет весело!», - отмечают в театре.

Также в театре напоминают о действии акции "4+1". Сохранив 4 билета с разных спектаклей в течение театрального сезона, можно посетить 5-й спектакль бесплатно.

«Масленица в Олохово»

Что: гуляния

Где: Псковская область, деревня Печорское-Олохово.

Когда: 17 марта, начало в 12:00.

17 марта, в 12:00 у псковийчей и гостей города есть отличная возможность от души попрощаться с зимой на гулянии «Масленица в Олохово» .

«Настоящая масленица, она где? В деревне, вестимо! Айда в Олохово на Масленицу! Или вы не знаете туда дорогу? Всё просто: выезжаете из Пскова на запад, проезжаете Старый Изборск и едете дальше. Указатель "Олохово" с правой стороны шоссе вы точно не пропустите. От Изборска до Олохово 12.5 км», - зазывают организаторы.

«С любовью к Мусоргскому»

Что: музыкальный фестиваль

Где: Концертный зал музыкальной школы №2, г. Псков, ул. Красноармейская, 21

Когда: 11 марта в 18:30

11 марта, в 18:30, Детская музыкальная школа N⁰ 2 имени М.П. Мусоргского приглашает гостей на музыкальный фестиваль «С любовью к Мусоргскому», посвящённый 185-летию со дня рождения композитора.

«Ух ты, Масленица!»

Что: программа для дошкольников и учащихся 1 классов

Где: Планетарий, ул. Советская, д. 64А

Когда: 12,13 и 14 марта, по записи

12,13 и 14 марта Планетарий приглашает ребят на программу для дошкольников и учащихся первых классов «Ух ты, Масленица!».

«Дети познакомятся с традициями празднования Масленицы на Руси, названиями дней и обычаями масленичной недели, поиграют в снежки, узнают, из какой крупы пекут блины, увидят наиболее известные весенние созвездия и узнают о дне весеннего равноденствия», - рассказали в планетарии. Групповые заявки принимают по телефону 33-12-93

Симфонический оркестр Петрозаводской государственной консерватории имени А.К.Глазунова

Что: концерт

Где: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 18 марта, 19:00.

6+

18 марта, в 19:00 Псковская областная филармония приглашает на концерт Симфонического оркестра Петрозаводской консерватории им. А.К. Глазунова (дирижер - Алексей Кубышкин). Концерт состоит из двух отделений. В первом прозвучит произведение А.К. Глазунова - Симфония № 6 до минор, op. 58. Программа второго отделения: Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническая пьеса «Сказка», op. 29. Г.В.Свиридов. «Метель» - музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина.

«Программа из произведений русских композиторов включает в себя одну из самых драматичных, полных смятения и горьких размышлений симфоний А. Глазунова, симфоническую пьесу «Сказка» Н. Римского-Корсакова, навеянную прологом к «Руслану и Людмиле» А. Пушкина, и одно из лучших воплощений пушкинского сюжета в музыке - «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» Г. Свиридова», - отмечают организаторы.

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«А.С.Пушкин в Псковском крае»

Что: поэтическая гостиная

Где: Дом офицеров, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

Когда: 12 и 20 марта, 13:00.

6+

12 и 20 марта, в 13:00 Дом офицеров приглашает школьников и любителей творчества А.С.Пушкина на тематическую программу «А.С.Пушкин в Псковском крае».

«Давай рок. Псков»

Что: фестиваль

Где: Бар «Нора», г. Псков, ул. Декабристов, 62.

Когда: 16 марта, 20:00.

12+

16 марта, в 20:00 Бар «Нора» ждет гостей на фестивале “Давай рок Псков”. На сцене: БЕZ Б (Питер), ДОНЭРА (Питер), Живая Сталь СТАЛЬ (Псков).

«БЕZ Б - это четыре рок-героя, которые верят в мечту и играют улетные рок - боевики. Участники коллектива пронесли через года свою любовь к музыке, не раз доказывая свою преданность Року! За время своего существования БЕZ Б успели снять сатирические клипы о жизни рок - музыкантов, записать лирический альбом о любви, сыграть на одной сцене с SUM41, Billy Talent, Simple Plane, Zebrahead. ДОНЭРА - подвижный рок с зажигательным женским вокалом, обрамленным в мужскую суровость. Живая Сталь - убойные мелодичные ребята, любящие музыку», - отмечают организаторы.

Купить билет В предпродаже есть парные билеты - они дешевле, говорят организаторы.

«АнимациЯ»

Что: концерт

Где: Бар «Нора», г. Псков, ул. Декабристов, 62.

Когда:17 марта, 20:00.

16+



17 марта, в 20:00 бар «Нора» приглашает на душевный, яркий, веселый концерт группы «АнимациЯ» (лидер Константин Кулясов).

«АнимациЯ» – что-то среднее между поп-роком и бардовской песней. Их музыка соткана из противоречий – в них шутки, сарказм, ирония и признания в любви. При этом "АнимациЯ" объездила всю страну – тысячи квартирников и домашних концертов. Несмотря на легкие полудворовые мотивы, у "Анимации" есть довольно серьезные тексты, которые некоторые даже называют пророческими. Чего стоит песня "Март", написанная еще в 2009 году, а кажется, что только вчера», - отмечают организаторы.

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«Весна»

Что: квартирник «Клуба не очень анонимных поэтов»

Где: Креативное пространство «Лофт», г. Псков, ул. Спортивная, 1Б.

Когда: 13 марта, 19:00.

13 марта, в 19:00 «Клуб не очень анонимных поэтов» открывает серию сезонных квартирников в «Лофте». «Весна» - вот тематика очередного квартирника. «Ну и как же весной без музыки! Уже в следующую среду наполнять пространство мелодиями будут участники «Клуба не очень анонимных поэтов» - Алёна Любина, Катя Катеева, Сергей Молчанов, Игорь Константинов, Исай Островский, Темновест Болотный, а также секретные музыкальные гости», - делятся организаторы.

Купить билет здесь или заранее в «Лофте».

Также 15 марта, в 18:00 в «Лофте» снова помогают разобраться в собственных чувствах, снять ментальные ограничения и тревожность и гармонизировать отношение к напряжённой ситуации при помощи нейрографики. Встречу проводит психолог арт-терапевт Татьяна Лозина. Купить билет

17 марта, в 11:00 «Лофт» приглашает на мероприятие «ароМАГИЯ в отношениях», на котором вас ждёт знакомство с миром безграничных возможностей эфирных масел. Регистрация на мероприятие по номеру: 89212176079 - Екатерина.

Также 17 марта, в 16:00 в «Лофте» ждут гостей на мастер-класс по изготовлению композиций из суккулентов и природного материала. Купить билет здесь или в Лофте.

«ШилоФФбенд» и «Плохие Отношения»

Что: отборочный концерт, гости «Тени дорог»

Где: Бар «Нора», г. Псков, ул. Декабристов, 62.

Когда: 15 марта, 20:00.

16+

15 марта в 20:00 Бар «Нора» ждет гостей на очередной отборочный концерт фестиваля #ДОБРЫЙРОК2024. В этот раз пертенденты «плохие отношения» - «ШилоФФбэнд». Гости вечера - известный коллектив «Тени Дорог».

«Плохие отношения» - это ЭМО-панк от подростков из заводского города Волхов, бросивших вызов всему миру, ради мечты стать рок-звездами. Их песни о буллинге, домашнем насилии, ранящей любви, и бедах, до которых доводят детские травмы. «ШилоФФбэнд» представит панк-рок, СКА, кабарэ-гранж и другую нескучную музыку в сопровождении духовой секции и баяна. Не стоит гадать, кто из претендентов поедет на летний опен. Приходите на их выступление и голосуйте, как считаете нужным», - приглашают организаторы.

«Литературно-музыкальное чаепитие в «Каверинке»

Что: творческая встреча

Где: Библиотека им.В.Каверина, г. Псков, ул. Октябрьский проспект, 7а.

Когда: 17 марта, 15:00.

17 марта в 15:00 Каверинка приглашает молодых поэтов, авторов-исполнителей и, конечно же, слушателей на творческое чаепитие.

«Вы молодой поэт, а может автор-исполнитель? Ищете площадку для выступлений и творческого общения? Тогда литературно-музыкальное чаепитие в "Каверинке" - это именно для Вас. Приглашаем молодых авторов, а также всех, кому интересно, о чём пишет и что поёт молодёжь Пскова. Будет интересно», - приглашают организаторы мероприятия.

«Псковский масленичный разгуляй»

Что: праздничная программа от комического дуэта "Фиалки в пыли".

Где: Дом офицеров, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

Когда: 14 марта, 14:00.

Хотите весело провести время - не пропустите праздничную программу «Псковский масленичный разгуляй» от комического дуэта "Фиалки в пыли", которая пройдет 14 марта, в 14:00, в Доме офицеров.

«Мега позитивную атмосферу гарантируем. Это будет по-настоящему шикарный вечер смеха, который запомнится надолго», - обещают организаторы.

«В гостях у Хлебного хутора на Масленичном гулянии»

Что: праздничное представление, интерактивная программа.

Где: «Хлебный хутор», Псковская область, Печорский район, деревня Сорокино

Когда: 16 марта, с 14:00.

16 марта, в 14.00, «Хлебный Хутор» и Псковский центр конного туризма приглашают гостей на праздничное представление «В гостях у Хлебного хутора на Масленичном гулянии». «Масленица - не просто блины! Поговорим и поиграем в «Солнечные сказки» народов мира. Поможем вызволить Солнышко в конно-огненном представлении. Вспомним русские фольклорные традиции встречи весны в интерактивной программе «Как на масленой неделе». Покатаемся на верблюде и лошадках. Попоём масленичные песни, заклички погукаем. Поможем сделать красивые атмосферные фотографии с верблюдом Джигой и другими четвероногими воспитанниками на ваши телефоны. Костюмы Елены Левской, оружие и доспехи Федора Шашкина, приглашают организаторы и обещают, что блины и целебный чай тоже будут.

«Итальянский дневник»

Что: выставка памяти В.Я.Курбатова из собрания Пушкинского заповедника

Где: Псковская областная библиотека имени Курбатова, г. Псков, ул. Профсоюзная д.2, 1 этаж, в фойе.

Когда: с 6 марта, выставка будет работать месяц.

Библиотека имени Курбатова приглашает псковичей и гостей города на выставку фотографий из собрания Пушкинского заповедника «Итальянский дневник», посвященную памяти Валентина Курбатова. Автор фотографий – друг Курбатова, директор ФГБУК «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», заслуженный работник культуры РФ Георгий Василевич.

«Ревизор»

Что: Фантазия на темы одноименной комедии Н.Гоголя.

Где: Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина, г. Псков, ул. Пушкина, д. 13.

Когда: 17 марта, 19:00

18+

17 марта в 19:00 Псковский драматический театр приглашает на спектакль Петра Шерешевского «Ревизор». Режиссер доказал, что самая знаменитая пьеса русской классической драматургии ни на йоту не потеряла актуальности и сегодня.

«Петр Шерешевский, почти не меняя текста пьесы, действие которой у него перенесено в сегодняшний день, резко скорректировал привычный жанр «Ревизора». Его спектакль – своеобразный гибрид гиперреализма и мистического триллера, в финале поднимающийся до трагической ноты. В спектакле немало социальной сатиры, примет нашего времени, киноцитат и популярных мемов, однако они не закрывают от зрителя главной мысли: продать душу силам зла совсем нетрудно. Эффектная театральная подача, глубина и многомерность смыслов, острые сценические решения, элегантная сценография, обилие музыки – всё это новый «Ревизор», успевший привлечь внимание всей театральной России», - отмечают в театре.

Также зритель вновь ждет встречи с героями детектива «Свидетельские показания» 18+ по драме Д. Данилова, который состоится 13 марта в 18:00 и 20:00.

13 марта в 19:00 моноспектакль народного артиста РФ Игоря Волкова «Весёленькое кладбище» 16+ расскажет зрителю о нелепых подробностях театрального быта и самоотверженной любви к искусству, мелочности, меркантильности и одновременно истинном донкихотстве странствующих рыцарей сцены.

Спектакль-кабаре«Постой паровоз! Вторая ходка» 18+, погружающий в атмосферу российского тюремного романса песнями известных авторов, ушедших в народ, лирикой Высоцкого, поэзией Пастернака и Заболоцкого и хитами Михаила Круга состоится 14 марта в 19:00. Билеты проданы.

14 и 16 марта в 19:00 зрителя ждет встреча с драматической мистификацией, спектаклем Юрия Печенежского «Пиковая дама» 12+, обыгрывающем тему непредсказуемой судьбы, фортуны, рока. Билеты проданы.

15 марта в 19:00 и 16 марта в 13:00 зрителя захватит водоворотом страстей искрометная комедия о самоотверженных соседях, дружно отстоявших свой старый дом, о любви молодого и застенчивого библиотекаря и дерзкой девушки-строителя - «Соседи» 12+.

Спектакль-концерт военных песен разных лет «Случайный вальс» 12+ состоится 15 марта в 19:00 и 16 марта в 16:00.

16 и 17 марта в 11:00 и 13:00 самых маленьких зрителей ждет спектакль Ю. Поспелова «Невероятные приключения голубя Петра».

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«Джазовый концерт»

Что: концерт творческого клуба «Феникс»

Где: Креативное пространство «Лофт», г. Псков, ул. Спортивная, 1Б.

Когда: 16 марта, 17:00.

16+

16 марта, в 17:00 творческий клуб «Феникс» приглашает всех в «Лофт» на «Джазовый концерт». В этот раз «Феникс» собрал звёздный состав музыкантов: Сергей Шишков (фортепиано), Сергей Поторочин (бас), Николай Плеханов (гитара), Игорь Милехин (барабаны), Илья Гаврюсев (саксофон). «О джазе можно говорить часами. Как сказал однажды Луи Армстронг: «Если вы спрашиваете, что такое джаз, то вам этого никогда не понять». Если вы хотите понять и просто насладиться этим музыкальным стилем, то это событие для вас! Обещаем незабываемую атмосферу, полную энергии и совершенно новых ощущений в компании единомышленников. Присоединяйтесь к нам в третью пятницу марта в «Лофте», это будет потрясающий опыт для всех, кто ценит музыку и её историю»,- отмечают организаторы.

Купить билет здесь или у администратора в «Лофте».

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