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Общество

27 человек пострадали в ДТП в Псковской области с начала года 

30 ДТП с участием пешеходов произошло в Псковской области с начала 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Также сообщается, что четыре человека погибли в ДТП и ещё 27 получили травмы различной степени, среди них – пятеро детей до 16 лет.

«Госавтоинспекция Псковской области в очередной раз акцентирует внимание на том, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит прежде всего от самого человека, от его понимания необходимости правильного выбора поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности. Помните, что соблюдение правил дорожного движения – это залог вашей безопасности на дороге!» – напомнили в полиции.

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