Масленичная неделя началась по народному календарю

07:13, 11 марта 2024, ПАИ

Масленичная неделя началась сегодня, 11 марта, пишет calend.ru.

Масленица – старинный славянский праздник, который отмечается в течение недели перед Великим постом. В текущем году праздник отмечают с 11 по 17 марта. Масленица связана с проводами зимы и ожиданием весеннего тепла. Главные её атрибуты – блины, символизирующие солнце, которое разгоралось и удлиняло продолжительность светового дня, а также чучело, катания на санях и народные гулянья.

Возможно, что блины являются частью поминального обряда, так как суббота перед Масленичной неделей считалась родительским днём.