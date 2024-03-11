Работающих не по профилю мигрантов могут начать высылать из России

10:24, 11 марта 2024, ПАИ

Новые условия для организованного набора трудовых мигрантов предложило ввести Министерство труда и социальной защиты России, пишет газета «Известия».

Ведомство подготовило законопроект, согласно которому в России создадут новый документ, который подтверждает право иностранца на временную трудовую деятельность на территории страны. Это значит, что трудовой мигрант должен будет трудиться у конкретного работодателя, а авансовые платежи будет вносить компания, которая наняла иностранного гражданина.

Такая мера позволит исключить случаи, в которых в рамках организованного набора мигранты могли отказаться работать в компании, оплатившей его наём.

Более того, если такой иностранный работник выразит желание трудиться на другом предприятии, не являющемся участником оргнабора, ему придётся покинуть Россию в течение 15 дней, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Пскове выявили четыре десятка не вставших на воинский учёт мигрантов.

Также сообщалось, что 30 % псковских компаний пытаются вовлекать сотрудников в работу, а 80 % псковичей проверяют работодателей перед трудоустройством. Также отмечалось, что 27 % псковичей помогали однокурсникам устроиться на работу.