Почти две тысячи пуль попытался ввезти дальнобойщик в Псковскую область из Латвии

10:56, 11 марта 2024, ПАИ

Почти две тысячи пуль попытался ввезти дальнобойщик в Псковскую область из Латвии, сообщили ПАИ в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» во время осмотра грузового автомобиля марки ДАФ, следовавшего из Латвии в Россию, в кабине обнаружились скрытые от таможенного и пограничного контроля пули марки ELD MATCH калибром 7,62 мм и упаковки к ним.

Водитель спрятал пули в приборной панели, под коврами за водительским и пассажирским сиденьями, в термокружке, в верхней одежде водителя, в боковых инструментальных ящиках кабины и на крыше кабины транспортного средства под спойлером-обтекателем. Всего было обнаружено и изъято 17 пачек пуль по 100 штук в каждой.

Выявленные товары переданы сотрудникам таможенного поста для проведения дальнейших процессуальных действий.