Почти тонну белорусской колбасы не пропустили через границу в Псковской области

13:04, 11 марта 2024, ПАИ

800 килограммов белорусской колбасы не прошли ветеринарный контроль в пункте пропуска Долосцы в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Колбасу везли из Белоруссии в автомобиле, в котором не соблюдался температурный режим. Кроме того, сотрудники Россельхознадзора выявили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают происхождение и безопасность продукции.

Ввоз колбасы запретили и оформили акт о возврате груза.