Почти тонну белорусской колбасы не пропустили через границу в Псковской области
800 килограммов белорусской колбасы не прошли ветеринарный контроль в пункте пропуска Долосцы в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Колбасу везли из Белоруссии в автомобиле, в котором не соблюдался температурный режим. Кроме того, сотрудники Россельхознадзора выявили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают происхождение и безопасность продукции.
Ввоз колбасы запретили и оформили акт о возврате груза.
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