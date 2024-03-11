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Экономика

Насколько успешен в Пскове бизнес в сфере общепита, обсудят на «Серебряном дожде»

Создатели кафе «Кофе с Кикоиным» Екатерина Рабченюк и Дмитрий Иванов станут гостями программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 марта.

Насколько успешен в Пскове бизнес в сфере общепита? В чём секрет создания и запуска успешного ресторанного бизнеса? Как имя великого учёного-физика помогает в продвижении кафе? Какие новые проекты основатели кафе планируют запустить в ближайшее время?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.

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