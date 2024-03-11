Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Паводковая ситуация в Псковском районе стабилизировалась

Паводковая ситуация в Псковском районе стабилизировалась в выходные, сообщила в своём Telegram-канале глава района Наталья Фёдорова.

  • Паводковая ситуация в Псковском районе стабилизировалась
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Паводковая ситуация в Псковском районе стабилизировалась
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Паводковая ситуация в Псковском районе стабилизировалась
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Паводковая ситуация в Псковском районе стабилизировалась
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Паводковая ситуация в Псковском районе стабилизировалась
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой

«За выходные дни ситуация стабилизировалась: река находится в русле, благодаря морозным ночам и солнечным дням вода постепенно отступает. Все обращения, которые поступали в выходные дни, специалистами отработаны. Фотографии даются по ситуации на текущий момент», – написала она.

Наталья Фёдорова добавила, что мониторинг ситуации с паводком на территориях Псковского района, подверженных подтоплениям, ведётся в прежнем ежедневном режиме.

Глава района также отметила, что с неотложными вопросами на данную тему можно обращаться в ЕДДС Псковского района для оперативного реагирования по телефону (8 8112) 29-31-13 (звонки принимаются круглосуточно).

Напомним, весенний паводок стал причиной подтоплений в ряде районов Псковской области. По данным ГУ МЧС России по Псковской области, больше всего от разлива рек пострадали Псковский, Порховский и Палкинский районы. Ранее сообщалось, что паводковая обстановка стабилизировалась в Порховском и Палкинском районах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 марта 2024

Пожарные ликвидируют возгорание дома в Псковском районе
11 марта 2024

Начался приём заявок на участие в проекте «Губернаторский дневник» с оценками за зиму
11 марта 2024

Четыре «подшефные» страны были у Псковской области на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи
11 марта 2024

Псковичи поделились впечатлениями от участия во Всемирном фестивале молодёжи
11 марта 2024

Паводковая ситуация в Псковском районе стабилизировалась
11 марта 2024

Рестораторы заявили о нехватке поваров в Пскове
11 марта 2024

Историю создания «Дачи Академика К.» рассказали псковичам
11 марта 2024

Открытый урок по цифровой грамотности и кибербезопасности прошёл в псковском лицее

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...