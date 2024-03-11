Паводковая ситуация в Псковском районе стабилизировалась

18:10, 11 марта 2024, ПАИ

Паводковая ситуация в Псковском районе стабилизировалась в выходные, сообщила в своём Telegram-канале глава района Наталья Фёдорова.



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой



Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой









«За выходные дни ситуация стабилизировалась: река находится в русле, благодаря морозным ночам и солнечным дням вода постепенно отступает. Все обращения, которые поступали в выходные дни, специалистами отработаны. Фотографии даются по ситуации на текущий момент», – написала она.

Наталья Фёдорова добавила, что мониторинг ситуации с паводком на территориях Псковского района, подверженных подтоплениям, ведётся в прежнем ежедневном режиме.

Глава района также отметила, что с неотложными вопросами на данную тему можно обращаться в ЕДДС Псковского района для оперативного реагирования по телефону (8 8112) 29-31-13 (звонки принимаются круглосуточно).

Напомним, весенний паводок стал причиной подтоплений в ряде районов Псковской области. По данным ГУ МЧС России по Псковской области, больше всего от разлива рек пострадали Псковский, Порховский и Палкинский районы. Ранее сообщалось, что паводковая обстановка стабилизировалась в Порховском и Палкинском районах.