Весенний паводок подтапливает районы Псковской области
Весенний паводок стал причиной подтоплений в ряде районов Псковской области.
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Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»
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Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»
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Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»
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Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»
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Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»
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Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»
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Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»
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Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»
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Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»
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Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»
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Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»
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Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»
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Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»
По данным ГУ МЧС России по Псковской области, больше всего от разлива рек пострадали Псковский, Порховский и Палкинский районы. На данный момент паводковая обстановка в Порховском и Палкинском районах стабилизировалась. Также в целях безаварийного прохождения паводковых вод в Псковском районе проводился подрыв ледовых полей Великой. Кроме того, сотрудники МЧС с помощью дронов оперативно следят за паводковой обстановкой в подтопленных районах Псковской области.
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