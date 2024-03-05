Весенний паводок подтапливает районы Псковской области

17:22, 05 марта 2024, ПАИ

Весенний паводок стал причиной подтоплений в ряде районов Псковской области.



Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»



Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»



Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»



Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»



Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»



Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»



Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»



Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»



Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»



Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»



Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»



Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»



Фото: Районные газеты «Заря», «Наша жизнь», «Пушкинский край»

























По данным ГУ МЧС России по Псковской области, больше всего от разлива рек пострадали Псковский, Порховский и Палкинский районы. На данный момент паводковая обстановка в Порховском и Палкинском районах стабилизировалась. Также в целях безаварийного прохождения паводковых вод в Псковском районе проводился подрыв ледовых полей Великой. Кроме того, сотрудники МЧС с помощью дронов оперативно следят за паводковой обстановкой в подтопленных районах Псковской области.