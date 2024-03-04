Паводковая ситуация в Палкинском и Порховском районах почти стабилизировалась

18:38, 04 марта 2024, ПАИ

На сегодняшний день в Псковской области сложилась сложная паводковая ситуация в Палкинском, Псковском и Порховском районах. От граждан приходят десятки обращений по поводу подтопления участков. Этот вопрос стал главной темой рабочего совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с участием начальника ГУ МЧС России по Псковской области Сергея Лаврухина, о чём глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

«В Палкинском и Порховском районах ситуация практически стабилизировалась. Наиболее сложная обстановка в Псковском районе – у деревни Бабаево, СНТ «Ерусалимка» и в ряде соседних товариществ, которые расположены на изгибе реки Великой. Подтопление вызвано затором на месте поворота русла. Сегодня со второй половины дня специалисты проводят подрывные работы на реке Великой, что позволит пропустить паводковые воды», – написал Михаил Ведерников.

Он поручил вести постоянный мониторинг обстановки и уделить особое внимание жителям подтопленных территорий. Оперативные группы вместе с районными властями будут обходить население ежесуточно, подытожил губернатор.