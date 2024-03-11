Крестный ход вокруг Пскова состоится 26 марта
Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова состоится 26 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.
Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе.
Крестный ход в марте совершает приход храма Вознесения Господня в Пскове. Начало – в 10:00 от храма (улица Советская, 64). Участники могут предварительно записаться по телефону 8-911-899-06-06.
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