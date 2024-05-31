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Михаил Ведерников дал совет псковским школьникам

Во время встречи с победителями акции «Губернаторский дневник» губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на вопросы отличников о том, как стать главой региона, что самое тяжёлое в работе губернатора, рассказал, какой при общении президент России Владимир Путин, а также дал совет ребятам, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников дал совет псковским школьникам. Фото здесь и далее: ПАИ

Михаил Ведерников рассказал, что стать губернатором никогда не мечтал. «Если ты имеешь определённое образование, получаешь новый опыт, отдаёшься работе, открываются новые перспективы. Никогда не мечтал, потому что, когда работал в администрации президента, я большое количество губернаторов курировал, со многими общался», – рассказал он ребятам и посоветовал при выборе профессии понимать, какие будут профессиональные и моральные обязательства.

Глава региона дал совет псковским школьникам. «Не бойтесь пробовать себя в разных сферах. Хороший опыт даёт участие в работе общественных организаций. Можно получить знания, как правильно общаться с людьми, организовать мероприятия, узнать основы этого. Можно попробовать себя испытать и нащупать профессию, которая вам понравится. Не бойтесь экспериментировать!» – подчеркнул губернатор.

На вопрос о том, что самое тяжёлое в работе губернатора, Михаил Ведерников ответил, что это график, потому что он ненормированный. «Я никогда не выключаю телефон, особенно в непростой остановке во время проведения специальной военной операции. Я всё время должен быть на связи, оперативно реагировать, по необходимости выезжать на место и быть в курсе. Губернатор – это про всё! Если ты искренне себя отдаешь, ты должен быть во всех темах. Ты должен знать, как правильно организовать процессы здравоохранения, жилищные условия, даже уборку мусора», – рассказал он.

Но всем нужно отдыхать, подметили отличники. Михаил Ведерников рассказал школьникам, что от усталости ему помогает стрельба из пистолета. «А ещё я люблю воду, лес – природа очень разгружает меня», – поделился губернатор. Он также рассказал ребятам о том, что в детстве занимался борьбой и дзюдо, любил читать, а вместе с дедушкой он ходил на рыбалку и охоту.

После этого ребята поинтересовались, какой при общении президент РФ Владимир Путин. «Он очень светлый человек внутри, открытый. Он мощный политик, эксперты из большинства стран и их лидеры признают это. Он настолько внимательно, уважительно разговаривает со всеми людьми вне зависимости от должности, делает это искренне – в этом и есть его сила! Он искренне старается помочь людям. Если кто-то волнуется рядом с ним, он умеет успокоить, делает это искренне – это чувствуется. Нам всем нужно смотреть за ним и равняться на него, перенимать навыки, отношение к людям – это обязательно в жизни поможет», – ответил губернатор Псковской области.

Также во время встречи отличница Дарья Петрова подарила Михаилу Ведерникову рисунок его собаки. «Мою собаку зовут Рейн. Даша очень похоже нарисовала!» – подчеркнул он.

Ранее отличникам провели экскурсию по зданию правительства региона.

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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