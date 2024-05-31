Михаил Ведерников дал совет псковским школьникам

13:35, 31 мая 2024, ПАИ

Во время встречи с победителями акции «Губернаторский дневник» губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на вопросы отличников о том, как стать главой региона, что самое тяжёлое в работе губернатора, рассказал, какой при общении президент России Владимир Путин, а также дал совет ребятам, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников рассказал, что стать губернатором никогда не мечтал. «Если ты имеешь определённое образование, получаешь новый опыт, отдаёшься работе, открываются новые перспективы. Никогда не мечтал, потому что, когда работал в администрации президента, я большое количество губернаторов курировал, со многими общался», – рассказал он ребятам и посоветовал при выборе профессии понимать, какие будут профессиональные и моральные обязательства.

Глава региона дал совет псковским школьникам. «Не бойтесь пробовать себя в разных сферах. Хороший опыт даёт участие в работе общественных организаций. Можно получить знания, как правильно общаться с людьми, организовать мероприятия, узнать основы этого. Можно попробовать себя испытать и нащупать профессию, которая вам понравится. Не бойтесь экспериментировать!» – подчеркнул губернатор.

На вопрос о том, что самое тяжёлое в работе губернатора, Михаил Ведерников ответил, что это график, потому что он ненормированный. «Я никогда не выключаю телефон, особенно в непростой остановке во время проведения специальной военной операции. Я всё время должен быть на связи, оперативно реагировать, по необходимости выезжать на место и быть в курсе. Губернатор – это про всё! Если ты искренне себя отдаешь, ты должен быть во всех темах. Ты должен знать, как правильно организовать процессы здравоохранения, жилищные условия, даже уборку мусора», – рассказал он.

Но всем нужно отдыхать, подметили отличники. Михаил Ведерников рассказал школьникам, что от усталости ему помогает стрельба из пистолета. «А ещё я люблю воду, лес – природа очень разгружает меня», – поделился губернатор. Он также рассказал ребятам о том, что в детстве занимался борьбой и дзюдо, любил читать, а вместе с дедушкой он ходил на рыбалку и охоту.

После этого ребята поинтересовались, какой при общении президент РФ Владимир Путин. «Он очень светлый человек внутри, открытый. Он мощный политик, эксперты из большинства стран и их лидеры признают это. Он настолько внимательно, уважительно разговаривает со всеми людьми вне зависимости от должности, делает это искренне – в этом и есть его сила! Он искренне старается помочь людям. Если кто-то волнуется рядом с ним, он умеет успокоить, делает это искренне – это чувствуется. Нам всем нужно смотреть за ним и равняться на него, перенимать навыки, отношение к людям – это обязательно в жизни поможет», – ответил губернатор Псковской области.

Также во время встречи отличница Дарья Петрова подарила Михаилу Ведерникову рисунок его собаки. «Мою собаку зовут Рейн. Даша очень похоже нарисовала!» – подчеркнул он.

Ранее отличникам провели экскурсию по зданию правительства региона.

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.