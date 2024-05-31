Началась встреча Михаила Ведерникова с победителями «Губернаторского дневника»

12:30, 31 мая 2024, ПАИ

Встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с победителями акции «Губернаторский дневник» проходит в правительстве региона сегодня, 31 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Ребята рассказывают о себе, учёбе и о том, кем планируют стать в будущем. Некоторые из них выбирают для себя важную профессию – врача.

Глава региона поздравил школьников с победой в акции. «В этом году у нас есть одно новшество – ваши родители видят всё, что здесь происходит», – сказал Михаил Ведерников.

Перед встречей отличникам провели экскурсию по зданию правительства региона.

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.