Псковские отличники побывали в кабинете у губернатора

13:41, 31 мая 2024, ПАИ

Победители акции «Губернаторский дневник» побывали в кабинете у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Глава региона традиционно провёл для них экскурсию сегодня, 31 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников показал ребятам рабочее место, график и объяснил, как нужно подписывать документы. Некоторым отличникам удалось и самим подписать документы.

После этого каждый школьник смог посидеть в кресле главы региона.

Ранее Михаил Ведерников провёл встречу с отличниками, во время которой ответил на их вопросы о том, как стать губернатором, что самое тяжёлое в работе главы региона, рассказал, какой при общении президент России Владимир Путин, а также дал совет ребятам.

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.