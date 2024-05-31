​Псковские росгвардейцы сдали 10 литров крови во время донорской акции

12:22, 31 мая 2024, ПАИ

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в ведомственной донорской акции «От сердца к сердцу». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Более 20 росгвардейцев пополнили банк донорской крови на станции переливания крови в Пскове. Большинство из них – опытные доноры, но были и те, кто сдавал кровь в первый раз.

Росгвардейцы участвуют в акциях по сдаче крови регулярно. Сотрудники ведомства часто видят людей, попавших в трудную ситуацию, поэтому хотят быть причастными к спасению. Свободные от дежурства росгвардейцы не остались в стороне и в этот раз и внесли добровольный вклад в оказание помощи людям. Всего росгвардейцы сдали около 10 литров крови.