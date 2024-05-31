260 цветов высаживают в Детском парке Пскова

12:55, 31 мая 2024, ПАИ

260 цветов высаживают в Детском парке возле памятника Скобарю в Пскове сегодня, 31 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

1 000 цветов высадят по всей Псковской области. В основном сажают бархатцы и бегонии, потому что они хорошо приживаются.

Цветы высаживают в рамках акции «Цветы жизни», приуроченной ко Дню защиты детей. Акция проходит в Псковской области с 2019 года. Во время её проведения дети сажают цветы вместе со взрослыми.

На мероприятии присутствует уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, а также активисты «Народного фронта» и «Движения первых».

За шесть лет в акции приняло участие более 2 500 человек: дети и их родители, главы районов, полицейские, воспитатели, пожарные и учителя.