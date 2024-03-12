Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Отопление отключили в 15 домах в Великих Луках

Отопление и горячее водоснабжение отключили в 15 домах в Великих Луках в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе, сообщает Luki-news.

Отопление и горячее водоснабжение отключили в домах на улице Первомайской, 9; 15; 17/1; на улице Комсомольской, 11; 11а; 18/49 и на Октябрьском проспекте, 44; 46/11; 49/18; 47/9; 51; 51 к.1; 55 к.1; 57; 59/13.

Отопление и горячее водоснабжение будет отсутствовать по указанным адресам до 16:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 марта 2024

На концерт органно-вокальной музыки приглашают псковичей
12 марта 2024

Основатель туроператора стала гостьей пятого выпуска передачи «Кофемолка»
12 марта 2024

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области
12 марта 2024

Похожие на бильярдные шары грибы выращивает жительница Псковской области
12 марта 2024

До +7 градусов прогнозируют в Псковской области 13 марта
12 марта 2024

Фотофакт. Инверсионные следы в небе над Псковом
12 марта 2024

О капремонте школы № 2 Пскова рассказал Виталий Сухинский
12 марта 2024

Белорусский Belgee набирает популярность в России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...