Отопление отключили в 15 домах в Великих Луках

11:17, 12 марта 2024, ПАИ

Отопление и горячее водоснабжение отключили в 15 домах в Великих Луках в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе, сообщает Luki-news.

Отопление и горячее водоснабжение отключили в домах на улице Первомайской, 9; 15; 17/1; на улице Комсомольской, 11; 11а; 18/49 и на Октябрьском проспекте, 44; 46/11; 49/18; 47/9; 51; 51 к.1; 55 к.1; 57; 59/13.

Отопление и горячее водоснабжение будет отсутствовать по указанным адресам до 16:00.