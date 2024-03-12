О перспективах ЖКХ Псковской области рассказывает Сергей Грахов
Пресс-конференция, посвящённая развитию сферы ЖКХ Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 12 марта.
Сколько человек трудится в сфере ЖКХ в Псковской области, какие специалисты наиболее востребованы, есть ли кадровый дефицит, какие тренды в сфере ЖКХ отмечаются, какие планы и задачи стоят в сфере ЖКХ в этом году, какие проекты в стадии разработки?
Об этом и многом другом рассказывает председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.
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