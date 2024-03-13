Сторонники государственного курса в Пскове выступили за единство народа

10:26, 13 марта 2024, ПАИ

Форум-концерт «Единство народа» состоялся во вторник, 12 марта, в штабе общественной поддержки Псковской области и собрал общественников и всех неравнодушных граждан. Жители Псковской области – с ними активисты «Единой России» – собрались, чтобы выразить свою поддержку действующему политическому курсу России. Об этом ПАИ сообщили в штабе общественной поддержки Псковской области.

С приветственным словом к участникам мероприятия от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обратился его заместитель Александр Серавин. «Родина-мать известна каждому жителю нашей страны. Она давно в нашем культурном коде. И каждому из нас знаком и понятен призыв «Родина-мать зовёт». Его актуальность сегодня особенно высока. Родина действительно зовёт. Зовёт защищать интересы и будущее нашей страны. Зовёт трудиться на благо народа. Зовёт вопреки всему жить, любить и творить. И мы готовы откликнуться на этот призыв. Это в нашей крови», – зачитал он приветственный адрес главы региона.

«Наши предки своим единством много раз преодолевали тяжёлые испытания, решали, казалось бы, невыполнимые задачи и достигали намеченные цели. Так было, так есть и так будет всегда. Нам выпала честь жить тогда, когда наша страна вновь находится на передовой истории. Мы вернули себе достоинство, независимость и способность отстаивать интересы своих граждан. И наше стремление защитить себя от грабежа западных государств, желание выстраивать независимую государственную политику, готовность следовать национальным интересам у многих вызывает недовольство. Но процесс идёт, и его никому не остановить. Потому что у нас всех, у многомиллионного, многонационального народа России одна Родина-мать. И мы все готовы её защищать», – отметил в тексте Михаил Ведерников.

Заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов обратился к однопартийцам и сторонникам.

«В единстве наша сила» – это было, есть и остаётся главным лозунгом парии «Единая Россия». Невозможно решить ни одну проблему, действуя в одиночку, когда мы объединяемся и поддерживаем друг друга, нам по плечу любая задача и любая проблема. И мы это демонстрируем, действуя сообща. Мы провели множество мероприятий, которые способствуют тому, чтобы сплотить и объединить людей, дать почувствовать поддержку друг друга. В то же время в ходе их проведения родились и вопросы, которые надо решать на разных уровнях. Они обязательно найдут своё отражение в работе регионального отделения парии и органов власти. Мы ценим поддержку народа и делаем всё, чтобы уровень доверия к партии сохранялся и рос. Чтобы наша великая страна развивалась, двигалась вперёд, несмотря на попытки помешать и воспрепятствовать нам, нужна консолидация вокруг лидера, внутри партии. Никто за всю огромную историю не смог победить Россию, наш народ, не смогут сделать это и сейчас. Мы все вместе. Мы за Россию!» – сказал Александр Котов.

Сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец подчеркнул, что Россия находится на пороге самого главного события.

«Поведение западных лидеров показывает нам, что маски сброшены. Остатки дряхлой декорации европейской демократии показали сами себя. Всё это для того чтобы разрушить наш культурный код и не дать нам быть свободными, чтобы остановить Россию идти по своему собственному пути развития, быть самостоятельным и свободным государством. Сейчас непростое время – идёт специальная военная операция, где наши ребята с оружием в руках защищают интересы нашего государства, противостоят коллективному Западу. События последних дней об этом говорят. Участие в выборах – гарант нашей свободы, развития нашего государства и общества как свободных трудолюбивых людей», – сказал Алексей Наумец и пожелал всем удачи. «В том, что мы победим, я не сомневаюсь», – добавил он.

В форуме приняли участие секретари местных и первичных отделений «Единой России». От местного отделения партии в Псковском районе к присутствующим обратилась глава Псковского района Наталья Фёдорова. Она отметила, что «Единая Россия» объединяет много людей и за последние годы местное отделение в Псковском районе сильно изменилось, потому что наряду с опытными партийцами в ряды партии влились активные молодые люди, которые определяют общественное мнение на местах, являются позитивной и движущей силой, лидерами, хозяйственниками, в чьих руках находится всё: от создания ТОС до крупных проектов.

«На примере нашего района мы видим, как динамично развиваются все сферы: активно строятся многоквартирные дома и индивидуальные жилые строения, агломерация разрастается. Строятся детские сады – четыре новых детских сада за пять лет. Отремонтированы все спортзалы района, созданы все условия для современной образовательной среды, создана система дополнительного образования и создана возможность развивать сельские территории. В 57 населённых пунктов пришла социальная газификация. Ремонтируются дороги, развивается культура, сельское хозяйство, предприятия, создаётся комфортная городская среда. Это мощный рывок, несмотря ни на санкции, ни на внешнее давление. Мы сильные духом. Мы гордимся тем, что мы делаем. Мы с верой смотрим в будущее. Ради наших детей и внуков мы и должны сделать свой выбор. Только сильный лидер, который искренне любит свою страну и болеет за неё, способен дать нам это будущее», – заключила Наталья Фёдорова.

Руководитель первичного отделения «Единой России» Юрий Павлов обратился к присутствующим: «Я горжусь, что наша страна становится сильнее, могущественнее и красивее. Посмотрите, какой красивый стал Псков. Считаю, что мы должны собраться и сходить сделать свой выбор, чтобы развитие продолжалось».

Председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова подчеркнула, что женщины – это надёжная опора. «Мы не подведём, на нас можно надеяться, мы в тылу делаем всё возможное», – сказала Наталья Никифорова.

Руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян обратился к присутствующим. «Россия – многонациональное государство. Мы солидарны. И все парни независимо от национальности находятся на СВО и ничего не делят. Нас лучше не злить. Победу мы вырвем. Россия будет самым сильным государством. Мы сделаем всё возможное, чтобы задачи, которые стоят перед нами, были выполнены чётко и организованно», – сказал Армен Мнацаканян.

Затем псковичи вместе с миллионами россиян подключились к всероссийской площадке в Волгограде, где в этот день прошло главное мероприятие страны, в котором приняли участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, общественники, волонтёры, ветераны СВО, творческие коллективы, жители региона.