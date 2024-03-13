Безопасность советских и современных детских площадок сравнил эксперт

18:25, 13 марта 2024, ПАИ

При проектировании современных детских игровых площадок особое внимание уделяется безопасности детей, заявил генеральный директор компании «Авен-Псков» Андрей Савин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 марта.

«Если к [старым. – ПАИ] детским площадкам доступ не ограничен, то они должны быть безопасны. Во многом сейчас есть такие нехорошие моменты: все дожидаются несчастного случая... Площадок бесхозных в принципе нет, то есть эта площадка стоит на определённой территории, которая кому-то принадлежит. Соответственно, тот, кому принадлежит эта территория, обязан площадку обслуживать. А дальше получается, по сути дела, сплошная халатность, почему вовремя эту площадку либо не привели в порядок, либо не демонтировали», – отметил Андрей Савин.

Отвечая на вопрос о безопасности советских детских площадок, Андрей Савин поделился мнением, что в чём-то они были более опасными. В частности, ранее широко использовался жёсткий подвес на качелях, который в настоящее время запрещён. «Мы сейчас пытаемся всё-таки обезопасить наших детей, чтобы они на детской площадке не просто развивались, но чтобы это ещё и было безопасно», – подчеркнул гость радиоэфира.

Покрытие детских площадок должно соответствовать техническому регламенту и обеспечивать необходимое смягчение удара при падении ребёнка, привёл пример эксперт.