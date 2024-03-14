Владимир Путин обратился к россиянам перед началом голосования на президентских выборах
Президент Владимир Путин перед голосованием на выборах главы государства выступил с обращением к россиянам. Он отметил, что итоги этих выборов прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы.
«Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки, начнется трехдневное голосование по выборам президента России. Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства — регулярность выборов», — сказал Владимир Путин.
Президент назвал выборы крайне важным событием. «Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», — отметил он.
Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах будут работать девять избирательных участков, где они смогут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположатся возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
Владимир Путин обратился к россиянам перед началом голосования на президентских выборах
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