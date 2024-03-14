Владимир Путин обратился к россиянам перед началом голосования на президентских выборах

09:07, 14 марта 2024, ПАИ

Президент Владимир Путин перед голосованием на выборах главы государства выступил с обращением к россиянам. Он отметил, что итоги этих выборов прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки, начнется трехдневное голосование по выборам президента России. Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства — регулярность выборов», — сказал Владимир Путин.

Президент назвал выборы крайне важным событием. «Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», — отметил он.