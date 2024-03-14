Как подбирают ткани для реставрации, рассказали эксперты

17:01, 14 марта 2024, ПАИ

Как подбирают ткани и нити, а также их цвета для реставрации памятников, объяснили эксперты в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 14 марта.

«Есть пасмы – это такие нити, которые действительно мы применяем. Если материал – шёлк, то мы тоже обязательно берём натуральный шёлк. В этом плане нам очень помогает сотрудничество с магазинами театральных товаров – там это можно всё достать», – отметила художник-реставратор произведений из ткани Кристина Шабарина.

Выбираются максимально похожие по текстуре и по составу нитки либо ткани, а потом их окрашивают в цвет памятника, подчеркнула она.

«Сначала делаются пробники, берутся маленькие отрезы тканей и ниток, красятся разными красителями – элементы в разных процентах смешиваются. После этого мы выбираем более подходящие по цвету и текстуре, а потом уже берём большие куски», – рассказала Кристина Шабарина.

«Если честно, то у Кристины есть большая тетрадь, куда наклеиваются разные образцы. Там линейка разных цветов. Тогда, когда достигается нужный цвет, аналогичный тому, который на памятнике, можно приступать к работе», – поделилась, в свою очередь, начальник отдела научной реставрации и консервации музейных фондов Псковского музея-заповедника Наталья Серова.