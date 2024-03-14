Часть дома сгорела в Новосокольническом районе
Возгорание двухэтажного жилого дома произошло в деревне Насва в Новосокольническом районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате пожара уничтожена кровля, а второй этаж жилого дома выгорел изнутри по всей площади. Первый этаж дома был закопчен.
Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования в спальне на втором этаже. Погибших и пострадавших нет.
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