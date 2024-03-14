Часть дома сгорела в Новосокольническом районе

16:58, 14 марта 2024, ПАИ

Возгорание двухэтажного жилого дома произошло в деревне Насва в Новосокольническом районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате пожара уничтожена кровля, а второй этаж жилого дома выгорел изнутри по всей площади. Первый этаж дома был закопчен.

Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования в спальне на втором этаже. Погибших и пострадавших нет.