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Общество

Сундуки или ящики: как в Псковском музее-заповеднике хранятся изделия из ткани

О том, как хранятся изделия из ткани в музеях, рассказала начальник отдела научной реставрации и консервации музейных фондов Псковского музея-заповедника Наталья Серова в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 14 марта.

О том, как хранятся изделия из ткани в музеях, рассказала начальник отдела научной реставрации и консервации музейных фондов Псковского музея-заповедника Наталья Серова. Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«Современные фондохранилища – это, конечно, не сундуки, это прекрасные драйверные небольшие в высоту шкафы с выдвижными ящиками», – отметила Наталья Серова.

Предметы из ткани хранятся, как правило, в расправленном виде в горизонтальном состоянии, уточнила она.

«Сарафаны могут и висеть, но, конечно, если мы говорим о нашем фондохранилище в Пскове – то здесь всё абсолютно с соблюдением всех норм и правил. Но есть филиалы, где просто технически, опять же, это невозможно, и тогда на помощь приходит вот это вертикальное хранение на плечиках. Тогда самое главное, чтобы плечики были по размеру предмета и чтобы было проложено что-то мягкое. Мы должны избегать деформаций, изгибов и переломов, чтобы максимально сохранить естественное состояние предмета», – пояснила Наталья Серова.

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