Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев проголосовал с помощью ДЭГ

10:28, 15 марта 2024, ПАИ

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев проголосовал на выборах президента России с помощью ДЭГ.

«Выборы президента – это основное событие 2024 года, историческое событие, которое определит дальнейшее развитие нашей страны на ближайшие шесть лет. Думаю, что каждый гражданин нашей страны должен воспользоваться своим конституционным правом, проявить своё волеизъявление и сделать выбор в пользу того или иного кандидата», – сказал глава администрации Великих Лук.

Андрей Беляев отметил, что он избрал для себя формат дистанционного электронного голосования сразу, как только такая форма была введена, потому что этот формат очень удобен и позволяет экономить время.

«Электронный формат – это очень удобно, можно проголосовать прямо с мобильного телефона, не отходя от рабочего места, не приходится тратить время, чтобы добраться до избирательного участка», – сказал он.