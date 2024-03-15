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Политика

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев проголосовал с помощью ДЭГ

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев проголосовал на выборах президента России с помощью ДЭГ.

«Выборы президента – это основное событие 2024 года, историческое событие, которое определит дальнейшее развитие нашей страны на ближайшие шесть лет. Думаю, что каждый гражданин нашей страны должен воспользоваться своим конституционным правом, проявить своё волеизъявление и сделать выбор в пользу того или иного кандидата», – сказал глава администрации Великих Лук.

Андрей Беляев отметил, что он избрал для себя формат дистанционного электронного голосования сразу, как только такая форма была введена, потому что этот формат очень удобен и позволяет экономить время.

«Электронный формат – это очень удобно, можно проголосовать прямо с мобильного телефона, не отходя от рабочего места, не приходится тратить время, чтобы добраться до избирательного участка», – сказал он.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они смогут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположатся возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.
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