Международные наблюдатели проконтролировали ход голосования на избирательном участке №6 в Пскове
Международные наблюдатели и эксперты проконтролировали ход голосования на выборах президента РФ на избирательном участке № 6 в Пскове в пятницу, 15 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
«Всё идёт по плану, выборы проходят демократично», – заявил корреспонденту ПАИ международный эксперт из Турции Ахмет Экши, который вместе с другими международными наблюдателями и экспертами следит за ходом голосования в Псковской области.
По его словам, никаких нарушений на выборах он не видел.
Россия и Турция – друзья, всегда будут друзьями, подчеркнул эксперт. «Россия – великая страна, и выбор, который делают граждане России, важен для всего мира», – добавил он.
Напомним, что в Псков приехали 12 международных наблюдателей и экспертов из десяти стран. Они будут наблюдать за ходом выборов президента РФ на территории Псковской области.
Отметим, что сегодня утром состоялась встреча международных наблюдателей и экспертов с председателем избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым и вице-губернатором региона Александром Серавиным. В частности, наблюдателям рассказали об избирательной системе и выборной кампании в Псковской области, а также о преимуществах многодневного голосования и ДЭГ.
Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
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