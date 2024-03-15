Международные наблюдатели проконтролировали ход голосования на избирательном участке №6 в Пскове

13:25, 15 марта 2024, ПАИ

Международные наблюдатели и эксперты проконтролировали ход голосования на выборах президента РФ на избирательном участке № 6 в Пскове в пятницу, 15 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

«Всё идёт по плану, выборы проходят демократично», – заявил корреспонденту ПАИ международный эксперт из Турции Ахмет Экши, который вместе с другими международными наблюдателями и экспертами следит за ходом голосования в Псковской области.

По его словам, никаких нарушений на выборах он не видел.

Россия и Турция – друзья, всегда будут друзьями, подчеркнул эксперт. «Россия – великая страна, и выбор, который делают граждане России, важен для всего мира», – добавил он.

Напомним, что в Псков приехали 12 международных наблюдателей и экспертов из десяти стран. Они будут наблюдать за ходом выборов президента РФ на территории Псковской области.

Отметим, что сегодня утром состоялась встреча международных наблюдателей и экспертов с председателем избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым и вице-губернатором региона Александром Серавиным. В частности, наблюдателям рассказали об избирательной системе и выборной кампании в Псковской области, а также о преимуществах многодневного голосования и ДЭГ.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.