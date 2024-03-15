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Общество

Екатерина Гончарова: Конкурс «Лидеры России» – это инвестиция в будущее страны

Поддержка и поощрение молодых талантов – участников конкурса «Лидеры России» способствует формированию кадрового резерва управленцев. Об этом заявила врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

«Формирование кадрового резерва управленцев – один из ключевых аспектов долгосрочной стратегии развития любой страны. Конкурс «Лидеры России» позволяет сформировать качественный кадровый резерв, готовый оперативно и эффективно реагировать на изменения внешних условий и экономической среды. Конкурс способствует выявлению и поддержке талантливых молодых людей, проявляющих активность в общественной жизни, науке, культуре, предпринимательстве и других областях. Для участников конкурса это возможность проверить свои навыки, получить поддержку и стимул для осуществления своих идей и проектов. Конкурс «Лидеры России» – это инвестиция в будущее России», – отметила Екатерина Гончарова.

По её словам, такая поддержка и поощрение молодых талантов – участников конкурса способствует формированию кадрового резерва управленцев, что в свою очередь будет способствовать процветанию и развитию России в долгосрочной перспективе.

Конкурс управленцев «Лидеры России» является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей». Он проводится в стране с 2017 года по поручению президента. Цель проведения конкурса – поиск перспективных руководителей нового поколения и дальнейшая поддержка их профессионального роста.

«Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей нового поколения, который даёт возможность получить грант на развитие своих инициатив и войти в состав привилегированного сообщества лучших управленцев страны. Участниками могут стать все желающие в возрасте до 55 лет, как опытные руководители бизнеса или госсектора, так и новички в управленческой сфере. Более подробно о правилах участия можно прочитать здесь.

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