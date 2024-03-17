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Политика

Стартовал третий день выборов президента России

Третий день выборов президента страны стартовал в России. Сегодня последний день голосования, отдать голос можно с 8:00 до 20:00. В Псковской области вновь открылось 573 избирательных участка.

Стартовал третий день выборов президента России. Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

Если гражданин выбрал дистанционный формат голосования, то он может отдать свой голос на сайте vybory.gov.ru.

Напомним, что в первый день голосования по состоянию на 20:00 явка избирателей в Псковской области составила 22,9 %, а в России на 22:00 – 36,09 %.

Во второй день голосования по состоянию на 20:00 16 марта явка составила 50,14 %. По всей она России превысила 58%.

Выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.

Для граждан России, проживающих за пределами страны, в приграничных Печорском, Пыталовском и Себежском районах работают девять избирательных участков, где они могут, приехав в Псковскую область 15-17 марта, проголосовать. Пять из этих участков расположились возле автомобильных и пешеходных пунктов перехода через границу.

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