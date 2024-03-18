Псковские профсоюзные санатории представили на выставке «Интурмаркет-2024» в Москве

12:23, 18 марта 2024, ПАИ

Псковские профсоюзные санатории и базы отдыха представили на международной выставке «Интурмаркет-2024» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Псковские профсоюзы на встрече с посетителями выставки представили услуги отдыха и оздоровления, а также услуги псковской гостиницы «Ольгинская» и бюро путешествий «Соцтурпроф».

«Надо отметить, что отдых на Псковской земле очень популярен среди жителей всех регионов нашей страны. А благодаря этой выставке нам удалось представить наши возможности ещё шире. Так что в скором времени ждём новых отдыхающих в профсоюзных санаториях и на базах отдыха», – прокомментировала заведующая отделом реализации путевок СОП Псковский облсовпроф Ирэна Заблоцкая.