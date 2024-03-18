Пожарные ликвидируют возгорание дома в Невельском районе
Пожарные ликвидируют возгорание нежилого дома на улице Чехова в деревне Новохованск Невельского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пожарным удалось спасти соседние строения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание локомотива в Стругокрасненском районе. Кроме того, в Великолукском районе обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны.
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