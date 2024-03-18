Пожарные ликвидируют возгорание дома в Невельском районе

15:26, 18 марта 2024, ПАИ

Пожарные ликвидируют возгорание нежилого дома на улице Чехова в деревне Новохованск Невельского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пожарным удалось спасти соседние строения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание локомотива в Стругокрасненском районе. Кроме того, в Великолукском районе обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны.