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Участники СВО посетили с экскурсией музей армии и флота Пскова

Участники СВО посетили с экскурсией музей армии и флота в Пскове сегодня, 19 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Участники СВО посетили с экскурсией музей армии и флота Пскова. Фото здесь и далее: ПАИ

Гостей встретил руководитель и создатель музея Павел Дроздов. Он рассказал участникам СВО об экспонатах разных эпох, связанных с судоходством, службой на флоте, об устройствах связи и вооружении.

«Наш музей был создан ровно девять лет назад. По общим подсчётам, через нас прошло больше семи тысяч экскурсантов. Я с удовольствием делюсь той информацией обо всех экспонатах, а их здесь более 1 200, здесь и флот, и наша российская и советская армия: фотографии, погоны, средства связи – перечислить невозможно. Это не просто музей, а интерактивный музей. Сегодня у меня очень интересные гости – героические люди! Я хотел бы рассказать ещё больше, чем смог. Очень рад был их видеть и буду рад видеть их семьи, детей. Одной экскурсией всё охватить невозможно – здесь целых четыре пространства», – отметил Павел Дроздов.

В свою очередь руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Псковской области Дмитрий Ющенко подчеркнул, что посещение музеев военнослужащими – одно из направлений работы организации.

«Сегодня мы организовали для ребят, участников СВО, такое мероприятие. Нам тут рассказали об армии, о флоте, об их традициях, показали исторические экспозиции и экспонаты. Ребята остались довольны. Считаю, что надо продолжать работать в таком же направлении и посещать подобные мероприятия. Нужно знать свою историю. Ребята узнали для себя новое, и, в свою очередь, они могут поделиться этим со своими боевыми товарищами, привести сюда свою семью и детей», – сказал он.

Ассоциация будет продолжать привлекать военнослужащих и развивать подобные мероприятия, подчеркнул Дмитрий Ющенко. «Ассоциация только-только вошла в работу, сейчас мы будем её развивать. Будем привлекать боевых товарищей и будем создавать спортивную команду и участвовать на международных аренах, выходить на всероссийские соревнования. У нас всё впереди! У нас всё получится!» – заключил он.

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