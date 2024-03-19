Михаил Ведерников перечислил критерии, по которым будет оцениваться эффективность руководства Псковской области

16:33, 19 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в стратегической сессии о пространственном развитии России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Детально обсудили новую концепцию стратегии, задачи и инструменты которой учитывают геополитические вызовы, региональные и муниципальные приоритеты», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор перечислил темы, на которых был сделан основной акцент. Это, в частности, сокращение различий по уровню экономики и социальной сферы среди российских субъектов. Для этого нужно сформировать центры роста в регионах с учетом их потенциала.

Кроме того, обсуждался рост ВРП регионов, инвестиции, создание новых рабочих мест и реальные доходы населения, которые станут основными параметрами по курированию вице-премьерами федеральных округов.

«Обсуждалась и самодостаточность регионов. Будем повышать уровень самостоятельности территорий, совершенствовать государственное и муниципальное управление для принятия эффективных решений, направленных на улучшение ситуации в ключевых сферах», - уточнил Михаил Ведерников.