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Экономика

Михаил Ведерников перечислил критерии, по которым будет оцениваться эффективность руководства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в стратегической сессии о пространственном развитии России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Детально обсудили новую концепцию стратегии, задачи и инструменты которой учитывают геополитические вызовы, региональные и муниципальные приоритеты», - отметил Михаил Ведерников.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Губернатор перечислил темы, на которых был сделан основной акцент. Это, в частности, сокращение различий по уровню экономики и социальной сферы среди российских субъектов. Для этого нужно сформировать центры роста в регионах с учетом их потенциала.

Кроме того, обсуждался рост ВРП регионов, инвестиции, создание новых рабочих мест и реальные доходы населения, которые станут основными параметрами по курированию вице-премьерами федеральных округов.

«Обсуждалась и самодостаточность регионов. Будем повышать уровень самостоятельности территорий, совершенствовать государственное и муниципальное управление для принятия эффективных решений, направленных на улучшение ситуации в ключевых сферах», - уточнил Михаил Ведерников.

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