Супруги Васильевы из Опочецкого округа отметили золотую свадьбу
Супруги Сергей Анатольевич и Людмила Павловна Васильевы отметили 50-летие супружеской жизни. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.
Юрий Ильин вручил юбилярам золотую медаль, учреждённую губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
Супружеская пара всю жизнь отработала в колхозе. На сегодняшний день пенсионеры живут в деревне Молоково.
Юрий Ильин пожелал им взаимопонимания, крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.
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