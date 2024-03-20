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Общество

Супруги Васильевы из Опочецкого округа отметили золотую свадьбу

Супруги Сергей Анатольевич и Людмила Павловна Васильевы отметили 50-летие супружеской жизни. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

Супруги Васильевы из Опочецкого округа отметили золотую свадьбу. Фото здесь и далее: Telegram-канал Юрия Ильина

Юрий Ильин вручил юбилярам золотую медаль, учреждённую губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Супружеская пара всю жизнь отработала в колхозе. На сегодняшний день пенсионеры живут в деревне Молоково.

Юрий Ильин пожелал им взаимопонимания, крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

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