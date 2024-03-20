Супруги Васильевы из Опочецкого округа отметили золотую свадьбу

15:04, 20 марта 2024, ПАИ

Супруги Сергей Анатольевич и Людмила Павловна Васильевы отметили 50-летие супружеской жизни. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

Юрий Ильин вручил юбилярам золотую медаль, учреждённую губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Супружеская пара всю жизнь отработала в колхозе. На сегодняшний день пенсионеры живут в деревне Молоково.

Юрий Ильин пожелал им взаимопонимания, крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.