Артисты Мариинского и Большого театров выступят на Фестивале русской музыки в Пскове

19:02, 21 марта 2024, ПАИ

Артисты Мариинского и Большого театров выступят в рамках 50-го Фестиваля русской музыки имени Н. А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского и масштабного музыкального фестиваля «Гений места» в Пскове 24 и 25 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

24 марта в 13:00 в БКЗ Псковской областной филармонии состоится концерт объединённого симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. В 18:00 того же дня в исполнении солистов оперы Мариинского и Большого театров, хора и объединённого симфонического оркестра Мариинского и Большого театров прозвучит «Хованщина», последняя опера Мусоргского, в режиссуре выдающегося советского оперного режиссёра Леонида Баратова. Дирижировать также будет Валерий Гергиев.

25 марта в 19:00 объединённый симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева даст ещё один концерт в БКЗ Псковской филармонии.

Напомним, Фестиваль русской музыки в Пскове проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.