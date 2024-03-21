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Культура

Артисты Мариинского и Большого театров выступят на Фестивале русской музыки в Пскове

Артисты Мариинского и Большого театров выступят в рамках 50-го Фестиваля русской музыки имени Н. А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского и масштабного музыкального фестиваля «Гений места» в Пскове 24 и 25 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Артисты Мариинского и Большого театров выступят на Фестивале русской музыки в Пскове. Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

24 марта в 13:00 в БКЗ Псковской областной филармонии состоится концерт объединённого симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. В 18:00 того же дня в исполнении солистов оперы Мариинского и Большого театров, хора и объединённого симфонического оркестра Мариинского и Большого театров прозвучит «Хованщина», последняя опера Мусоргского, в режиссуре выдающегося советского оперного режиссёра Леонида Баратова. Дирижировать также будет Валерий Гергиев.

25 марта в 19:00 объединённый симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева даст ещё один концерт в БКЗ Псковской филармонии.

Напомним, Фестиваль русской музыки в Пскове проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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