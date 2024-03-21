Детские православные книги презентовали в Себежском районе

23:06, 21 марта 2024, ПАИ

Презентацию детской православной литературы провёл настоятель храма Князя Александра Невского в Сосновом Бору иерей Сергий (Медведев) в рамках дня православной книги для воспитанников социально-реабилитационного центра в Сосновоборской детской библиотеке, сообщает газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»











Отец Сергий рассказал детям о православной детской книге, о Евангелии, молитвослове и житии святых, а также сообщил о сайтах, на которых можно посмотреть и купить книги.

«Дети ознакомились с данной литературой. Детское сердце простое и непосредственное, воспринимает информацию о Боге, его промысле, Божием домостроении простым, доступным языком, что помогает ребёнку и подростку свободно освоить основную истину христианского вероучения», – сказал отец Сергий.