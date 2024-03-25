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Общество

Расписание движения автобусов №3 изменится в Великих Луках

Расписание движения автобусов, следующих по маршруту № 3 «Магистральный – ЖБК», изменится с 1 апреля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Автобусы будут курсировать по расписанию с интервалом в 45 минут.

Будние дни:

Отправление от остановки «Магистральный»: 6:00, 6:45, 7:30, 8:15, 9:00, 9:45, 10:30, 11:15 (до площади Ленина), 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00 (до площади Ленина), 18:45, 20:10 (до площади Ленина).

Отправление от остановки «ЖБК»: 6:00, 6:45, 7:30, 8:15, 9:00, 9:45, 10:30, 11:15 (до площади Рокоссовского), 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 19:30.

Выходные дни:

Отправление от остановки «Магистральный»: 6:00, 7:20, 8:40, 10:00, 11:20, 14:00, 15:20, 16:40, 18:00 (до площади Ленина).

Отправление от остановки «ЖБК»: 6:40, 8:00, 9:20, 10:40, 13:20, 14:40, 16:00, 17:20.

Маршрут будет обслуживать ГППО «Славяне» автобусами разного класса, в том числе и большим.

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