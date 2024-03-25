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Происшествия

Продавец зимней резины из Палкино обманул жителя Курганской области

Лжепродавец зимней резины из Палкино обманул жителя Курганской области, сообщили ПАИ в прокуратуре Палкинского района.

Неизвестный создал группу в соцсети по продаже автомобильной резины. В ноябре прошлого года житель Курганской области купил в этой группе зимнюю резину за 15 тысяч рублей, однако до сих пор не получил товар. Продавец не отвечает на звонки и сообщения, а по указанному в группе адресу в Палкино магазинов нет.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Санкция части первой статьи 159 УК РФ предусматривает такие альтернативные виды наказаний, как штраф до 120 тысяч рублей, 360 часов обязательных работ, до одного года исправительных работ, лишение свободы на два года.

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