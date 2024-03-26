Острович отправится в тюрьму за избиение соседа

09:28, 26 марта 2024, ПАИ

Житель Острова отправится в тюрьму за избиение своего соседа. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что 17 сентября 2023 года около 17 часов 33-летний житель Острова во время ссоры со своим соседом как минимум трижды ударил его кулаком в лицо. При этом у островича имеется непогашенная судимость по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Островский городской суд признал его виновным в совершении преступления по части 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия).

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима.