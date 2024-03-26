Прокуратура проводит проверку из-за рубки деревьев в Корытовском парке

10:54, 26 марта 2024, ПАИ

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура проводит проверку по факту рубки деревьев в Корытовском лесу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Проверка с выездом на место показала, что деревья были вырублены именно в границах земельного участка, отнесенного к городским лесам в районе Корытовского лесопарка, по обе стороны от дорожек, проходящих по его территории. Срублено большое количество деревьев различных пород.

В настоящее время осуществляется расчет ущерба, причиненного лесному фонду. После этого будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 260УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Кроме того, во время проверки будет дана оценка на предмет полноты принимаемых органом местного самоуправления мер в рамках осуществления муниципального лесного контроля.

Отметим, что в 2002 году городские леса общей площадью более одной тысячи га были переданы от Псковского лесхоза во владение администрации города Пскова для ведения лесного хозяйства. А в 2019 году земельный участок был поставлен на кадастровый учет, а для воспроизводства городских лесов и организации лесопарка Пскова было создано лесничество, утверждены его границы, организованы мероприятия по лесоустройству.