Школу психологического здоровья запускают в Пскове

18:40, 25 октября 2026, ПАИ

Занятие Школы психологического здоровья пройдёт на базе отделения медицинской профилактики Псковской городской поликлиники (улица Кузбасской Дивизии, 22, корпус Б) 3 ноября, сообщили ПАИ организаторы.

Встречу проведёт медицинский психолог Наталья Андреева. В ходе занятия она не ограничится теоретическим разбором темы, а даст участникам практические инструменты для управления эмоциями.

В программе запланирован разбор ключевых вопросов о тревоге. Слушатели узнают, как распознать тревожное состояние на ранних стадиях — до того, как оно перерастёт в панику, и разберутся, всегда ли тревога несёт вред: специалист расскажет о её потенциально полезной стороне. Отдельное внимание будет уделено физиологическим проявлениям тревоги — участники поймут, что происходит с сердцем, дыханием и мышцами в момент стресса и как можно влиять на эти реакции.

Также психолог раскроет неочевидные причины возникновения тревоги даже в благополучных жизненных обстоятельствах и объяснит, бывает ли тревога без причины. В завершение разберут механизм порочного круга навязчивых мыслей и способы его разорвать.

По итогам встречи каждый участник получит набор техник самопомощи, которые можно применять в повседневной жизни — на работе, дома или в транспорте.

Начало – в 17:00. Вход свободный, но количество мест ограничено.

Для участия необходимо записаться через личные сообщения группы Школы в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении нужно указать ФИО и дату рождения, а также фразу: «Хочу на занятие 3 ноября». После этого организаторы подтвердят запись и пришлют напоминание.