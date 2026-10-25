Почему спортивное питание может навредить зубам, объяснил эксперт

18:27, 25 октября 2026, ПАИ

Увлечение спортивным питанием с высоким содержанием белка может разрушать зубную эмаль. Об этом рассказал основатель федеральной сети клиник Залим Кудаев, пишет «Лента.ру».

По словам эксперта, остатки белка и аминокислот во рту становятся питательной средой для бактерий, которые выделяют органические кислоты. Исследование, опубликованное в журнале Microbiome, выявило повышенное содержание продуктов белкового распада в слюне людей с эрозией зубов. Из 1 641 батончика 81 % позиционируются как высокобелковые, хотя усвояемость белка в некоторых – всего 47 %.

Особую опасность представляют сами батончики: сахар, сиропы и загустители, калорийность на уровне шоколада, а вязкая текстура задерживает остатки между зубами и создаёт условия для бактерий.

Эксперимент американских стоматологов показал: казеиновый и сывороточный протеины вызвали окрашивание эмали уже на второй день, а к шестому – выраженные эрозийные изменения. Соевый дал лишь слабое окрашивание, яичный не дал заметных изменений.

При этом Залим Кудаев отметил и пользу сывороточного протеина: в нём есть природные антимикробные вещества, а зубная паста с его 20-процентным содержанием снижает налёт у здоровых людей и пациентов с диабетом.