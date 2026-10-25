В Великих Луках совершили молодёжную литургию, посвящённую молитве о воинах СВО

18:56, 25 октября 2026, ПАИ

В ночь с 23 на 24 октября епископ Великолукский и Невельский Варнава совершил молодёжную ночную литургию с участием создаваемого в епархии молодёжного православного хора, причта и клира из числа православной молодёжи Великолукской епархии. Богослужение состоялось в Свято-Вознесенском кафедральном соборе в Великих Луках, сообщили ПАИ в Великолукской епархии.

В литургии и последующей встрече владыки Варнавы с молодёжным клубом впервые участвовали руководитель филиала Ассоциации ветеранов СВО в Великих Луках, Великолукском, Куньинском и Усвятском районах, участник специальной военной операции, великолучанин Михаил Бразин и генеральный директор АНО «Клуб спортивных единоборств «Отечество — Псковская область», региональный координатор проекта «Zа самбо» Владимир Владимиров.

«Мы с пятницы на субботу пришли в храм для того, чтобы помолиться о воинах – участниках специальной военной операции (СВО). О тех, кто в здравии и сейчас находятся на СВО, которые рискуют своей жизнью ради нас. И о тех воинах, которые уже ушли, уже отдали свои жизни для того, чтобы жили другие. О мирных жителях, погибших в зоне конфликта, потому что сегодня уже суббота – особый день поминовения усопших. Нужно, чтобы мы объединились, особенно с молодыми людьми, в молитве о мире и молитве о тех, кому очень нужна поддержка сегодня», – отметил владыка Варнава, обращаясь к участникам ночной литургии с архипастырским словом.

По благословлению владыки Варнавы молодёжные ночные литургии, посвящённые молитве за воинов специальной военной операции (СВО) – живых и погибших, будут совершаться в Великих Луках ежемесячно.