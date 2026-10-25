Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Великих Луках совершили молодёжную литургию, посвящённую молитве о воинах СВО

В ночь с 23 на 24 октября епископ Великолукский и Невельский Варнава совершил молодёжную ночную литургию с участием создаваемого в епархии молодёжного православного хора, причта и клира из числа православной молодёжи Великолукской епархии. Богослужение состоялось в Свято-Вознесенском кафедральном соборе в Великих Луках, сообщили ПАИ в Великолукской епархии.

Фото: Великолукская епархия

В литургии и последующей встрече владыки Варнавы с молодёжным клубом впервые участвовали руководитель филиала Ассоциации ветеранов СВО в Великих Луках, Великолукском, Куньинском и Усвятском районах, участник специальной военной операции, великолучанин Михаил Бразин и генеральный директор АНО «Клуб спортивных единоборств «Отечество — Псковская область», региональный координатор проекта «Zа самбо» Владимир Владимиров.

«Мы с пятницы на субботу пришли в храм для того, чтобы помолиться о воинах – участниках специальной военной операции (СВО). О тех, кто в здравии и сейчас находятся на СВО, которые рискуют своей жизнью ради нас. И о тех воинах, которые уже ушли, уже отдали свои жизни для того, чтобы жили другие. О мирных жителях, погибших в зоне конфликта, потому что сегодня уже суббота – особый день поминовения усопших. Нужно, чтобы мы объединились, особенно с молодыми людьми, в молитве о мире и молитве о тех, кому очень нужна поддержка сегодня», – отметил владыка Варнава, обращаясь к участникам ночной литургии с архипастырским словом.

По благословлению владыки Варнавы молодёжные ночные литургии, посвящённые молитве за воинов специальной военной операции (СВО) – живых и погибших, будут совершаться в Великих Луках ежемесячно.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

25 октября 2026

«Культурные выходные» прошли в Себежском округе
25 октября 2026

Пушкинский променад-концерт станет частью «Ночи искусств – 2026» в «Михайловском»
25 октября 2026

Драйв, накал борьбы и эффектные прыжки: чемпионат и первенство Псковской области по мотокроссу ZOV
25 октября 2026

В Великих Луках совершили молодёжную литургию, посвящённую молитве о воинах СВО
25 октября 2026

Школу психологического здоровья запускают в Пскове

25 октября 2026

Эксперт рассказал, как выбрать электросчётчик для квартиры
25 октября 2026

В полиции объяснили, как действовать при обнаружении поддельных денег
25 октября 2026

Госавтоинспекция напомнила псковичам о важности световозвращающих элементов осенью

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...