Госавтоинспекция напомнила псковичам о важности световозвращающих элементов осенью
Госавтоинспекция Псковской области напомнила о важности световозвращающих элементов. Осенью, когда световой день становится короче, особенно важно позаботиться о безопасности на дороге, добавили в ведомстве.
Световозвращающие элементы помогают водителям заметить пешехода в темноте на расстоянии до 200 метров при ближнем свете фар.
Световозвращатели рекомендуют размещать на одежде, сумках и рюкзаках. Использовать их стоит не только за городом, но и в населённых пунктах. Также важно позаботиться о наличии таких элементов у детей и пожилых родственников.
Специалисты Госавтоинспекции подчеркнули, что вне населённых пунктов в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходы обязаны иметь при себе световозвращающие элементы и обеспечивать их видимость водителям.
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