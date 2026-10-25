Госавтоинспекция напомнила псковичам о важности световозвращающих элементов осенью

18:33, 25 октября 2026, ПАИ

Госавтоинспекция Псковской области напомнила о важности световозвращающих элементов. Осенью, когда световой день становится короче, особенно важно позаботиться о безопасности на дороге, добавили в ведомстве.

Световозвращающие элементы помогают водителям заметить пешехода в темноте на расстоянии до 200 метров при ближнем свете фар.

Световозвращатели рекомендуют размещать на одежде, сумках и рюкзаках. Использовать их стоит не только за городом, но и в населённых пунктах. Также важно позаботиться о наличии таких элементов у детей и пожилых родственников.

Специалисты Госавтоинспекции подчеркнули, что вне населённых пунктов в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходы обязаны иметь при себе световозвращающие элементы и обеспечивать их видимость водителям.