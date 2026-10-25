Эксперт рассказал, как выбрать электросчётчик для квартиры

18:40, 25 октября 2026, ПАИ

Для большинства квартир подходит однофазный электросчётчик (220 В). Трёхфазные приборы (380 В) обычно требуются только частным домам с мощным оборудованием – электрокотлом или сауной. Об этом рассказал специалист в области коммунального хозяйства Александр Агапов, пишет news.ru.

Определить тип сети можно по вводному автомату: одна полоска означает однофазную сеть, три – трёхфазную, отметил эксперт.

Александр Агапов рекомендует отказаться от устаревших индукционных (механических) моделей в пользу электронных устройств: они точнее и поддерживают многотарифный учёт, а некоторые модели позволяют передавать данные дистанционно.

При выборе прибора важно обращать внимание на класс точности. Для бытовых нужд достаточно класса 2.0 (погрешность до 2 %). Классы 1.0 или 0.5S точнее, однако для обычной квартиры избыточны, заметил специалист.