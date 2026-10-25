Эксперт рассказал, как выбрать электросчётчик для квартиры
Для большинства квартир подходит однофазный электросчётчик (220 В). Трёхфазные приборы (380 В) обычно требуются только частным домам с мощным оборудованием – электрокотлом или сауной. Об этом рассказал специалист в области коммунального хозяйства Александр Агапов, пишет news.ru.
Определить тип сети можно по вводному автомату: одна полоска означает однофазную сеть, три – трёхфазную, отметил эксперт.
Александр Агапов рекомендует отказаться от устаревших индукционных (механических) моделей в пользу электронных устройств: они точнее и поддерживают многотарифный учёт, а некоторые модели позволяют передавать данные дистанционно.
При выборе прибора важно обращать внимание на класс точности. Для бытовых нужд достаточно класса 2.0 (погрешность до 2 %). Классы 1.0 или 0.5S точнее, однако для обычной квартиры избыточны, заметил специалист.
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