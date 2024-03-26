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Общество

Профсоюзы передали гуманитарную помощь бойцам 76-й дивизии ВДВ

Гуманитарную помощь, технику и инструменты передали бойцам 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов совместно с председателями отраслевых профсоюзов работников инновационных и малых предприятий, культуры, радиоэлектронной промышленности и лесных отраслей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Профсоюзы передали гуманитарную помощь бойцам 76-й дивизии ВДВ. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Как отметили в организации, средства на приобретение гуманитарной помощи были собраны в ходе профсоюзного митинга-концерта.

«Бензопилы, генераторы, наборы инструментов и минеральная вода «Хиловская» будут востребованы нашими героическими бойцами в зоне СВО. Мы своих не бросаем! Продолжаем всеми силами помогать фронту, собираем средства и отправляем всё самое необходимое нашим бойцам. Все вместе выстоим и победим!» – сказал Игорь Иванов.

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