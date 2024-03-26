Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Упростить проектирование несложных объектов газоснабжения предлагают депутаты

Законодательная инициатива, направленная на сокращение сроков и стоимости газификации, станет темой парламентского рассмотрения – председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов предложил коллегам поддержать на мартовской сессии поправки в Градостроительный кодекс РФ, разработанные в Совете Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Упростить проектирование несложных объектов газоснабжения предлагают депутаты. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Находящийся в Госдуме законопроект предполагает переход на одностадийное проектирование технически несложных объектов газоснабжения.

«Эта инициатива поможет ускорить темпы газификации нашей страны, которую президент озвучил как бессрочную, – высказал убеждённость Андрей Козлов. – Зачастую затягивание работ по газификации связано не только с тем, что подрядчику не хватает ресурсов, но и с длительной подготовкой и согласованием документации. Одностадийное проектирование – это, прежде всего, сокращение сроков газификации и избавление от определённой бюрократии. Безусловно, это не должно повлиять на качество и безопасность, поэтому речь идёт только о простых линейных объектах».

Как пояснил суть новой нормы Андрей Козлов, в случаях, когда для строительства или реконструкции линейного объекта не требуется получение разрешения на строительство, архитектурно-строительное проектирование может осуществляться исключительно путём подготовки проектной документации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 марта 2024

Решение о назначении исполняющим полномочия главы Гдовского района Николая Капитонова отменено
21 марта 2024

Владимир Путин обратился к россиянам по итогам выборов
21 марта 2024

ЦИК: Владимир Путин победил на выборах президента России, набрав 87,28% голосов
21 марта 2024

Алексей Форш: Рекордные показатели Владимира Путина на выборах – результат продолжающейся общественной консолидации
20 марта 2024

Очередная сессия Псковского областного Собрания пройдёт 28 марта
19 марта 2024

Глава Гдовского района Алексей Васильев сложил свои полномочия
18 марта 2024

Михаил Ведерников выступил с обращением по итогам выборов президента России
18 марта 2024

Александр Котов: Наша страна продемонстрировала единство, сплочённость и способность отстаивать истинные русские ценности

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...