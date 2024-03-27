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Как защитить ребёнка от уловок провокаторов, рассказали жителям Псковской области

Как защитить детей от уловок провокаторов по телефону и во время переписки в интернете, рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Как защитить ребёнка от уловок провокаторов, рассказали жителям Псковской области. Фото: ПАИ

Провокаторы, призывающие молодёжь к противоправным действиям, активизировались в период весенних каникул. «Очень важно разговаривать с детьми, научить их не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в соцсетях, объяснять все риски и напоминать об ответственности», – отметил Виталий Рахманов. Он также подчеркнул, что в школах ученики регулярно знакомятся с основами цифровой гигиены и кибербезопасности. «Важно, чтобы дети также приносили эти знания домой, делились ими с родителями, бабушками и дедушками», – заметил он.

Кроме того, родители могут защитить ребёнка самостоятельно. Для этого необходимо вручную заблокировать звонки от неизвестных номеров или воспользоваться различными сервисами, блокирующими нежелательные звонки либо предупреждающими о подозрительности звонящего. Также важно использовать пароли, двухфакторные аутентификации и применять настройки приватности.

Родители должны обращать внимание на то, чем дети интересуются в интернете, на их друзей в соцсетях, отметил Виталий Рахманов. Например, существует функция родительского контроля, которая позволяет отслеживать поведение детей в сети и ограничивать потенциально опасные или неприемлемые ресурсы.

Уполномоченная по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова также призвала жителей региона внимательно относиться к занятиям детей во время каникул.

«Злоумышленники не дремлют и желают воспользоваться подростковой правовой незрелостью, вовлекая наших детей в противоправную деятельность. Каждый должен знать, что даже за шуточные игры с ложными звонками следует неотвратимость и суровость наказания», – отметила она.

О любых подозрительных предложениях, поступивших по телефону или в интернете, необходимо сообщать в правоохранительные органы по телефонам 02, 102 и (8 8112) 66-16-49.

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